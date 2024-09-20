Sovereign 1859 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1859 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21022, welches bei Heritage Auctions für 6.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.

