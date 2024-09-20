flag
Sovereign 1859 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1859 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1859 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,050,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1859
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1859 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (150)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1859 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21022, welches bei Heritage Auctions für 6.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Stack's - 9. April 2025
VerkäuferStack's
Datum9. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
3800 $
Preis in Auktionswährung 3800 USD
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
6600 $
Preis in Auktionswährung 6600 USD
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion NOONANS - 6. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum6. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Marudhar - 13. Juli 2024
VerkäuferMarudhar
Datum13. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Münzenonline - 28. April 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum28. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 16. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum16. Februar 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Sovereign Rarities - 15. Februar 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum15. Februar 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2022
VerkäuferHeritage
Datum8. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1859 auf der Auktion Bertolami - 12. Juni 2022
VerkäuferBertolami
Datum12. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
