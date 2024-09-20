AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1859 (Australien, Victoria)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,050,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1859
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionspreise (150)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1859 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21022, welches bei Heritage Auctions für 6.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
6600 $
Preis in Auktionswährung 6600 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum15. Februar 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...8
Beliebte Abschnitte