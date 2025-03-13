AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC97,221
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1899
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionspreise (14)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30045, welches bei Heritage Auctions für 504 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
441 $
Preis in Auktionswährung 340 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. November 2020
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
