flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC97,221

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1899
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (14)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30045, welches bei Heritage Auctions für 504 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
441 $
Preis in Auktionswährung 340 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
504 $
Preis in Auktionswährung 504 USD
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion NOONANS - 24. Mai 2022
VerkäuferNOONANS
Datum24. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. November 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. November 2020
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2017
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Chaponnière - 22. November 2016
VerkäuferChaponnière
Datum22. November 2016
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Roma Numismatics - 29. September 2016
VerkäuferRoma Numismatics
Datum29. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Australien 1/2 Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1899Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen