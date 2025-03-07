1/2 Sovereign 1864 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1864 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29023, welches bei Heritage Auctions für 10.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.

