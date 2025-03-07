flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1864 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1864 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1864 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC141,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1864
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:910 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1864 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (42)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1864 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29023, welches bei Heritage Auctions für 10.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Künker - 7. März 2025
VerkäuferKünker
Datum7. März 2025
ErhaltungVF
Preis
334 $
Preis in Auktionswährung 310 EUR
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
2520 $
Preis in Auktionswährung 2520 USD
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Stack's - 20. Oktober 2023
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Stack's - 20. Oktober 2023
VerkäuferStack's
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Stephen Album - 17. September 2023
VerkäuferStephen Album
Datum17. September 2023
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion SINCONA - 17. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum17. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage Eur - 20. November 2020
VerkäuferHeritage Eur
Datum20. November 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion CNG - 23. September 2020
VerkäuferCNG
Datum23. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Numismática Leilões - 8. Juni 2020
VerkäuferNumismática Leilões
Datum8. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Stack's - 22. Oktober 2019
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Stack's - 22. Oktober 2019
VerkäuferStack's
Datum22. Oktober 2019
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Sedwick - 3. Mai 2019
VerkäuferSedwick
Datum3. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Roma Numismatics - 29. November 2018
VerkäuferRoma Numismatics
Datum29. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 11. September 2018
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 11. September 2018
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2018
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 3. Februar 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum3. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Stack's - 8. August 2017
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Stack's - 8. August 2017
VerkäuferStack's
Datum8. August 2017
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Stack's - 8. August 2017
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Stack's - 8. August 2017
VerkäuferStack's
Datum8. August 2017
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Goldberg - 7. Juni 2017
VerkäuferGoldberg
Datum7. Juni 2017
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Mai 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Mai 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 29. September 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum29. September 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
Australien 1/2 Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1864Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen