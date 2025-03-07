AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1864 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC141,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1864
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1864 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29023, welches bei Heritage Auctions für 10.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.
Service
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
2520 $
Preis in Auktionswährung 2520 USD
VerkäuferStack's
Datum22. Oktober 2019
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
VerkäuferRoma Numismatics
Datum29. November 2018
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum3. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStack's
Datum8. August 2017
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferStack's
Datum8. August 2017
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Mai 2017
ErhaltungF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum29. September 2016
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
12
