1/2 Sovereign 1861 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1861 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1861 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC186,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1861
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1861 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (60)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1861 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4576, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 8.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. September 2009.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
438 $
Preis in Auktionswährung 362 CHF
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
2108 $
Preis in Auktionswährung 1600 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Chaponnière - 25. Mai 2024
VerkäuferChaponnière
Datum25. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Möller - 22. Mai 2024
VerkäuferMöller
Datum22. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion SINCONA - 26. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Stephen Album - 21. Mai 2023
VerkäuferStephen Album
Datum21. Mai 2023
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Felzmann - 16. November 2022
VerkäuferFelzmann
Datum16. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion SINCONA - 27. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion WCN - 15. September 2022
VerkäuferWCN
Datum15. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Rio de la Plata - 19. Juni 2022
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2022
VerkäuferHeritage
Datum2. Juni 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Sedwick - 6. Mai 2022
VerkäuferSedwick
Datum6. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Gorny & Mosch - 12. Oktober 2021
VerkäuferGorny & Mosch
Datum12. Oktober 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. Oktober 2021
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion Künker - 28. September 2021
VerkäuferKünker
Datum28. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1861 auf der Auktion HARMERS - 27. September 2021
VerkäuferHARMERS
Datum27. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
