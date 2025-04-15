1/2 Sovereign 1861 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1861 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4576, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 8.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. September 2009.

Erhaltung UNC (2) AU (4) XF (10) VF (29) F (12) VG (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (4) VF35 (3) VF25 (1) VF20 (1) VG10 (1) DETAILS (3) Service NGC (11) PCGS (7)

