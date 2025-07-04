Sovereign 1906 S (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1906 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 722, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 640 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung UNC (58) AU (4) XF (9) VF (5) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS64 (8) MS63 (22) MS62 (17) MS61 (7) DETAILS (2) Service NGC (37) PCGS (19)

