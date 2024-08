Katalog monet świata

Jesteś na stronie katalogu monet świata. Monety wybranych, najpopularniejszych do zbierania, krajów dodany do naszego internetowego katalogu wraz z opisem, nakładem, wagą i innymi charakterystycznymi cechami. Obecnie rozbudowa naszego katalogu jeszcze trwa, na ten moment do online katalogu dodano 14343 monet, główne polskich i niemieckich. Łączna sprzedaż monet, informację, o której mamy, to więc niż 14 milionów sztuk. Na podstawie takie statystyki możemy pewnie wyświetlać wartość starych monet. W taki sposób wspieramy numizmatów przy wycenie monet.

Na bieżącej stronie katalogu możesz wybrać kraj, monetami, którego jesteś zainteresowany. Dalej monety każdego kraju są podzieleni według władcy lub okresu, na przykład monety Zygmunta II lub monety PRL. Przejdź na stronę kraju, a zatem do stronę okresu, aby otrzymać dostęp do interesującej cię monety.

Każda moneta w katalogu zawiera ceny sprzedaży na aukcjach w zależności od stanu zachowania. Wraz z cenami, mamy też zdjęcia wysokiej jakości sprzedanej monety — to pozwala w sposób dość łatwy wycenić swoją monetę, po prostu porównując jej z monetę w naszym katalogu.

Praca nad udoskonaleniem katalogu monet nie zatrzymuje się, codziennie soc dorabiamy i rozbudujemy. Zapraszamy skorzystać się z naszej wyszukiwarki monet, która znajduje się na górze portalu, wystarczy wpisać nominał monety i rok.

Masz własne propozycje do rozwoju portalu numizmatycznego Coinstral? Napisz do nas, korzystając ze specjalnego formularza w dolnej części portalu.