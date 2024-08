Katalog monet Boliwii

Numizmatyka Boliwii przedstawia szereg historycznych monet, które opowiadają fascynującą historię tego kraju. W tym artykule skupimy się na monetach boliwijskich wybitych w latach 1759-1833, podczas panowania hiszpańskich monarchów Karola III, Karola IV i Ferdynanda VII. Monety z tego okresu historycznego cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów ze względu na ich rzadkość, jakość wykonania oraz wartość historyczną. Monety wybite w mennicy w Potosi są szczególnie cenione ze względu na swoją trwałość i zawartość metali szlachetnych.

Monety Boliwii za panowania Karola III (1759-1788)

Karol III, król Hiszpanii, wprowadził liczne zmiany w mennictwie kolonialnym, które miały wpływ na monety boliwijskie. W 1773 roku za jego panowania wprowadzono nowy system monetarny oparty na standardzie escudo, który obowiązywał do czasów niepodległości Boliwii. * Złoto: Escudo (1E) — wybijany od 1773 do 1776 roku; Doblon (8E) — wprowadzony w 1759 roku i wybijany do 1776 roku. * Srebro: Real (1R) — wprowadzony w 1773 roku i wybijany do 1788 roku; 2R / 4R / 8R — wprowadzone w 1759 roku i wybijane do 1788 roku.

Monety Boliwii za panowania Karola IV (1788-1808)

Po śmierci Karola III, tron hiszpański objął jego syn, Karol IV. Mennica w Potosi kontynuował produkcję monet według wzorców ustalonych przez jego ojca. Monety tego okresu są często mylone z monetami wybitymi za panowania Karola III. Na awersie monet znajduje się wizerunek Karola IV, a na rewersie hiszpańska korona. * Złoto: Escudo (1E) / Doblon (8E) * Srebro: 1R / 2R / 4R / 8R

Monety Boliwii za panowania Ferdynanda VII (1808-1833)

W czasie panowania Ferdynanda VII, mennica w Potosi kontynuował emisję monet według wzorców ustanowionych za panowania Karola III, z nieznacznymi zmianami. Główną różnicą było zastąpienie poprzedniego symbolu hiszpańskiej korony herbem Boliwii, co miało na celu podkreślenie więzi z nowo powstałą Republiką. * Złoto: Escudo (1E) / Doblon (8E) * Srebro: 1R / 2R / 4R / 8R

Podsumowanie

Monety boliwijskie z tego okresu przyciągają nie tylko kolekcjonerów, ale również inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfolio. Dlatego warto zwrócić uwagę na stan zachowania oraz pochodzenie monet, gdyż te czynniki mają znaczący wpływ na ich wartość numizmatyczną. Numizmatyka Boliwii to pasjonujący obszar kolekcjonowania, który oferuje wiele unikalnych i wartościowych monet.