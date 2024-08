Katalog monet Gwatemali

Numizmatyczne dzieje Gwatemali to fascynujący temat! Skupiając się na okresie między 1746 a 1813 rokiem, omówimy kluczowe postaci i monety, co pozwoli nam lepiej zrozumieć numizmatyczne przeszłości Gwatemali. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, aby rozważyć zakup niektórych z tych historycznych monet!

Ramy czasowe 1746-1813

Okres między 1746 a 1813 rokiem przyniósł znaczące zmiany w numizmatycznej historii Gwatemali. Wówczas kraj był pod rządami Hiszpanii, a lokalna gospodarka była ściśle związana z imperium hiszpańskim. W efekcie, monety produkowane w Gwatemali odzwierciedlały wpływ hiszpańskich monarchów i szersze przemiany w regionie.

Kluczowe postacie

W numizmatycznej historii Gwatemali kluczową rolę odegrał Ferdynand VI (1746-1759) oraz jego wnuk, Ferdynand VII (1808-1813). Obaj monarchowie wpłynęli na projektowanie i produkcję monet w Gwatemali, a ich portrety i królewskie insygnia często zdobiły monety.

Ferdynand VI był znany ze swojego zamiłowania do sztuki, co doprowadziło do wyprodukowania niezwykle pięknych monet w czasie jego panowania. Wpływ sztuki tego okresu można dostrzec w misternych elementach zdobniczych i dbałości o szczegóły na gwatemalskich monetach.

Z kolei panowanie Ferdynanda VII przyniosło znaczne zamieszanie polityczne w Hiszpanii i jej koloniach, w tym w Gwatemali. Ten niepokój wpłynął na numizmatyczne dzieje regionu, z częstymi zakłóceniami w produkcji monet lub odzwierciedlającymi niepewność tamtych czasów.

Najciekawsze monety

W okresie między 1746 a 1813 rokiem wyprodukowano w Gwatemali kilka godnych uwagi monet, każda z unikalnymi elementami projektu i znaczeniem historycznym. Do najbardziej znaczących monet należą:

* 8 Reales: Znane jako «pillar dollar» (dolar hiszpański), te srebrne monety były produkowane za panowania Ferdynanda VI. Na ich awersie widniały się kolumny Herkulesa oraz hiszpański herb, symbolizując siłę i jedność Hiszpanii.

* Złoty Escudo: Ta piękna złota moneta Ferdynanda VI zawierała portret monarchy oraz królewski herb, ukazując artystyczne zdolności tego okresu.

* 2 Reales: Bity za panowania Ferdynanda VII, te srebrne monety przedstawiały portret króla oraz tarczę z koroną, odzwierciedlając polityczne zamieszanie tamtych czasów.

