Talar 1859 (Wirtembergia, Wilhelm I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety wirtemberskiej Talar 1859 . Jest to srebrna moneta z okresu Wilhelma I wybita w mennicy Stuttgart. Rekordowa cena należy do pozycji 904 z aukcji Roma Numismatics Ltd. której łączna cena osiągnęła 950 GBP. Licytacja odbyła się 29 października 2020.

