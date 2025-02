Dukat 1802 (Valmoden-Gimborn, Johann Ludwig)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Walmoden-Gimborn Dukat 1802 . Jest to złota moneta z okresu Johanna Ludwiga. Rekordowa cena należy do pozycji 8272 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 19 500 EUR. Licytacja odbyła się 13 marca 2008.

