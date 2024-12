4 pensy 1694 "Drugie popiersia" (Wielka Brytania, Wilhelm III i Maria II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 4 pensy 1694 "Drugie popiersia". Jest to srebrna moneta z okresu Wilhelma III i Marii II. Rekordowa cena należy do pozycji 1462 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 700 AUD. Licytacja odbyła się 21 listopada 2023.

Stan Brak oceny (1)