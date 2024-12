6 pensow 1697 C "Pierwszy wieniec na biuście". Duże korony (Wielka Brytania, Wilhelm III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 6 pensow 1697 "Pierwszy wieniec na biuście" ze znakiem C. Duże korony. Jest to srebrna moneta z okresu Wilhelma III. Rekordowa cena należy do pozycji 2364 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 440 GBP. Licytacja odbyła się 28 lutego 2015.

Stan UNC (2) VF (2) Stan (slab) MS64 (1) Serwis PCGS (1) NGC (1)