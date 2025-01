4 pensy 1893 TB (Wielka Brytania, Wiktoria)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 4 pensy 1893 ze znakiem TB. Jest to srebrna moneta z okresu Wiktorii. Rekordowa cena należy do pozycji 139 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 180 GBP. Licytacja odbyła się 25 marca 2020.

Stan UNC (1) XF (1) Stan (slab) MS67 (1) Serwis PCGS (1)