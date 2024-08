1/2 korony 1829 (Wielka Brytania, Jerzy IV)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 korony 1829 . Jest to srebrna moneta z okresu Jerzy IV wybita w mennicy Królewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2591 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 978 USD. Licytacja odbyła się 29 maja 2005.

