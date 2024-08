Próba 6 pensow 1820 (Wielka Brytania, Jerzy IV)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej Próba 6 pensow 1820 . Jest to srebrna moneta z okresu Jerzy IV wybita w mennicy Królewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2651 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 6000 GBP. Licytacja odbyła się 5 czerwca 2015.

