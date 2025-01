4 pensy 1792 (Wielka Brytania, Jerzy III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 4 pensy 1792 . Jest to srebrna moneta z okresu Jerzego III. Rekordowa cena należy do pozycji 327 z aukcji Sovereign Rarities Ltd której łączna cena osiągnęła 130 GBP. Licytacja odbyła się 25 września 2018.

Stan VF (1)