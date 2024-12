1 gwinea 1743 "Portret w średnim wieku" (Wielka Brytania, Jerzy II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 gwinea 1743 "Portret w średnim wieku". Jest to złota moneta z okresu Jerzego II. Rekordowa cena należy do pozycji 24 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 23 000 GBP. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2024.

Stan UNC (2) AU (1) XF (1) Stan (slab) MS63 (2) AU53 (1) DETAILS (1) Serwis NGC (4)