1/2 gwinei 1748 "Portret w podeszłym wieku" (Wielka Brytania, Jerzy II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 gwinei 1748 "Portret w podeszłym wieku". Jest to złota moneta z okresu Jerzego II. Rekordowa cena należy do pozycji 2606 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 2875 USD. Licytacja odbyła się 24 maja 2009.

Stan AU (4) XF (1) VF (1) F (3) Stan (slab) AU53 (3) DETAILS (1) Serwis NGC (4)