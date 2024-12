1 farthing 1722 (Wielka Brytania, Jerzy I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 farthing 1722 . Jest to miedziana moneta z okresu Jerzego I. Rekordowa cena należy do pozycji 3288 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 630 USD. Licytacja odbyła się 27 maja 2007.

Stan UNC (3) AU (1) VF (7) F (1) Stan (slab) MS63 (2) MS61 (1) AU50 (1) VF30 (1) BN (4) Serwis ANACS (1) NGC (4)