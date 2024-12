2 gwinee 1680 "Drugi popiersie laurowe" (Wielka Brytania, Karol II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 2 gwinee 1680 "Drugi popiersie laurowe". Jest to złota moneta z okresu Karola II. Rekordowa cena należy do pozycji 44 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 7400 GBP. Licytacja odbyła się 27 czerwca 2016.

