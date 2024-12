1 gwinea 1681 "Czwarty popiersie lwurata" (Wielka Brytania, Karol II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 gwinea 1681 "Czwarty popiersie lwurata". Jest to złota moneta z okresu Karola II. Rekordowa cena należy do pozycji 42 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 2100 GBP. Licytacja odbyła się 16 grudnia 2014.

Stan XF (3) VF (1) F (4) VG (4) FR (1) Brak oceny (1) Stan (slab) XF45 (1) VF20 (1) DETAILS (1) Serwis PCGS (1) NGC (2)