1 gwinea 1665 "Trzeci popiersie z wieniec laurowy" (Wielka Brytania, Karol II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 gwinea 1665 "Trzeci popiersie z wieniec laurowy". Jest to złota moneta z okresu Karola II. Rekordowa cena należy do pozycji 322 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 33 350 USD. Licytacja odbyła się 26 maja 2008.

Stan UNC (3) AU (1) XF (1) VF (3) Stan (slab) SP63 (1) SP62 (2) DETAILS (2) Serwis NGC (3) NCS (1) PCGS (1)