2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B (Wielka Brytania, Karl I)
Zdjęcie: Roma Numismatics Ltd.
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga1,49 g
- Średnica17 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał2 pensy (1/2 Groat)
- Rokbez daty (1631-1632)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelPróbne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) ze znakiem B. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1096 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 2250 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) B z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) Karola I ze znakiem B wynosi 620 USD dla emisji obiegowej oraz 490 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) z literami B?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1631-1632) i znakiem B?
Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.