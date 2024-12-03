flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Roma Numismatics Ltd.

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1,49 g
  • Średnica17 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1631-1632)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelPróbne
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:620 USD
Średnia cena (PROOF):490 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (63)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) ze znakiem B. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1096 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 2250 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanMS62 PCGS
Cena
750 $
Cena w walucie aukcji 750 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
750 $
Cena w walucie aukcji 750 USD
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji St James’s - 2 października 2024
SprzedawcaSt James’s
Data2 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Heritage - 8 września 2024
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Stephen Album - 16 czerwca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data16 czerwca 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Schulman - 19 października 2023
SprzedawcaSchulman
Data19 października 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji St James’s - 27 września 2023
SprzedawcaSt James’s
Data27 września 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Roma Numismatics - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaRoma Numismatics
Data24 sierpnia 2023
StanBrak oceny NNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Teutoburger - 16 września 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data16 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 12 lipca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data12 lipca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji DNW - 2 lutego 2022
SprzedawcaDNW
Data2 lutego 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji MDC Monaco - 4 grudnia 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 grudnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji Frankfurter - 5 listopada 2021
SprzedawcaFrankfurter
Data5 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B na aukcji DNW - 12 października 2021
SprzedawcaDNW
Data12 października 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) B z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) Karola I ze znakiem B wynosi 620 USD dla emisji obiegowej oraz 490 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) z literami B?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1631-1632) i znakiem B?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1631 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 2 pensy (1/2 Groat)Aukcje numizmatyczne