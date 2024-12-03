2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1631-1632) B (Wielka Brytania, Karl I)

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) B z okresu Karola I? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) Karola I ze znakiem B wynosi 620 USD dla emisji obiegowej oraz 490 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) z literami B? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1631-1632) z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.