1 szeląg 1708 E * "Portret Edynburski" (Wielka Brytania, Anna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 szeląg 1708 "Portret Edynburski" ze znakiem E *. Jest to srebrna moneta z okresu Anny. Rekordowa cena należy do pozycji 206 z aukcji Sovereign Rarities Ltd której łączna cena osiągnęła 11 000 GBP. Licytacja odbyła się 21 września 2022.

Stan UNC (3) VF (6) F (8) Stan (slab) MS61 (2) DETAILS (5) Serwis NGC (8)