6 pensow 1707 "Typ 1707-1711". Po unii (Wielka Brytania, Anna)

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 6 pensow 1707 . Po unii. Jest to srebrna moneta z okresu Anny. Rekordowa cena należy do pozycji 2552 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 800 GBP. Licytacja odbyła się 2 września 2017.

