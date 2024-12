3 pensy 1710 (Wielka Brytania, Anna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 3 pensy 1710 . Jest to srebrna moneta z okresu Anny. Rekordowa cena należy do pozycji 374 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 350 GBP. Licytacja odbyła się 20 lipca 2023.

Stan XF (1) Brak oceny (1) Stan (slab) XF45 (1) Serwis NGC (1)