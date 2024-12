1 gwinea 1709 "Drugi typ portretu" (Wielka Brytania, Anna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 gwinea 1709 "Drugi typ portretu". Jest to złota moneta z okresu Anny. Rekordowa cena należy do pozycji 1399 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 8000 GBP. Licytacja odbyła się 4 marca 2023.

