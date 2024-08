6000 batów BE 2530 (1987) "Instytut Technologii" (Tajlandia, Rama IX)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety tajskiej 6000 batów BE 2530 (1987) "Instytut Technologii". Jest to złota moneta z okresu Ramy IX. Rekordowa cena należy do pozycji 61230 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 15 000 USD. Licytacja odbyła się 16 sierpnia 2017.

