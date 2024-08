600 batów BE 2511 (1968) "36 urodziny królowej Sirikit" (Tajlandia, Rama IX)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety tajskiej 600 batów BE 2511 (1968) "36 urodziny królowej Sirikit". Jest to złota moneta z okresu Ramy IX. Rekordowa cena należy do pozycji 14702 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5463 USD. Licytacja odbyła się 8 stycznia 2006.

Stan UNC (85) AU (11) XF (2) Brak oceny (1) Stan (slab) MS68 (9) MS67 (15) MS66 (8) MS65 (4) MS64 (3) MS62 (1) DETAILS (1) Serwis NGC (24) ANACS (3) PCGS (14)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Auction World (4)

Aureo & Calicó (2)

AURORA (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (1)

Busso Peus (2)

Cayón (1)

CNG (2)

Erwin Dietrich (2)

Eurseree (4)

GINZA (9)

Goldberg (4)

Heritage (16)

HERVERA (1)

Hess Divo (2)

Inasta (1)

Istra Numizmatika d.o.o. (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (2)

Künker (3)

Leu (1)

London Coins (3)

Monnaies d'Antan (1)

Münzenonline (1)

Numimarket (1)

Rauch (1)

Soler y Llach (2)

Spink (3)

Stack's (17)

Stephen Album (1)

Teutoburger (2)

VL Nummus (2)

WAG (4)