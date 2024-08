3000 batów BE 2539 (1996) "50 lat panowania Ramy IX" (Tajlandia, Rama IX)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety tajskiej 3000 batów BE 2539 (1996) "50 lat panowania Ramy IX". Jest to złota moneta z okresu Ramy IX. Rekordowa cena należy do pozycji 536 z aukcji Auctiones GmbH której łączna cena osiągnęła 460 CHF. Licytacja odbyła się 19 września 2021.

Stan UNC (1)