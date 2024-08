2500 batów BE 2526 (1983) "Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych" (Tajlandia, Rama IX)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety tajskiej 2500 batów BE 2526 (1983) "Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych". Jest to złota moneta z okresu Ramy IX. Rekordowa cena należy do pozycji 1291 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 7000 CHF. Licytacja odbyła się 17 maja 2021.

Stan PROOF (1) UNC (3) Stan (slab) MS68 (1) PF68 (1) ULTRA CAMEO (1) Serwis PCGS (2)