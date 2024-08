2500 batów BE 2520 (1977) "Księżniczka Sirindhorn" (Tajlandia, Rama IX)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety tajskiej 2500 batów BE 2520 (1977) "Księżniczka Sirindhorn". Jest to złota moneta z okresu Ramy IX. Rekordowa cena należy do pozycji 61225 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 1100 USD. Licytacja odbyła się 16 sierpnia 2017.

