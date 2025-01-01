flag
Monety Szwajcarii 1935 roku

Złote monety

Awers
Rewers
20 franków 1935 B Vreneli
Średnia cena540 $
Sprzedaży
014
Awers
Rewers
20 franków 1935 LB VreneliNowe bicie (1945-1947)
Średnia cena460 $
Sprzedaży
5891
