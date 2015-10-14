flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

20 franków 1935 LB "Vreneli". Nowe bicie (1945-1947) (Szwajcaria, Konfederacja)

Odmiana: Nowe bicie (1945-1947)

Awers monety - 20 franków 1935 LB "Vreneli" Nowe bicie (1945-1947) - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1935 LB "Vreneli" Nowe bicie (1945-1947) - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC20,008,813

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1935
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (886)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1935 "Vreneli" ze znakiem LB. Nowe bicie (1945-1947). Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3919 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 25 000 CHF. Licytacja odbyła się 14 października 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1935 LB "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
551 $
Cena w walucie aukcji 440 CHF
Szwajcaria 20 franków 1935 LB "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
551 $
Cena w walucie aukcji 440 CHF
Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1935 LB "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1935 Konfederacja ze znakiem LB "Vreneli" wynosi 460 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1935 "Vreneli" z literami LB?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1935 z literami LB "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1935 i znakiem LB "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1935 LB "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

