flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

20 franków 1935 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1935 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1935 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC175,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1935
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (14)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1935 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4137 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 14 643 CHF. Licytacja odbyła się 17 maja 2023.

Stan
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 7 lipca 2024
SprzedawcaErwin Dietrich
Data7 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji CHS Basel Numismatics - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data11 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Leu - 6 grudnia 2022
SprzedawcaLeu
Data6 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Teutoburger - 4 grudnia 2020
SprzedawcaTeutoburger
Data4 grudnia 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Lugdunum - 5 listopada 2020
SprzedawcaLugdunum
Data5 listopada 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Rauch - 12 września 2019
SprzedawcaRauch
Data12 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Rauch - 12 maja 2019
SprzedawcaRauch
Data12 maja 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji SINCONA - 24 października 2018
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2018
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Teutoburger - 26 maja 2018
SprzedawcaTeutoburger
Data26 maja 2018
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji SINCONA - 16 maja 2018
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2018
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1935 B "Vreneli" na aukcji Sonntag - 9 czerwca 2015
SprzedawcaSonntag
Data9 czerwca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1935 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1935 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 540 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1935 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1935 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1935 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1935 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet SzwajcariiKatalog monet KonfederacjaMonety Szwajcarii w 1935 rokuWszystkie szwajcarskie monetyszwajcarskie złote monetyszwajcarskie monety o nominale 20 frankówAukcje numizmatyczne