flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

Monety Szwajcarii 1925 roku

Złote monety

Awers
Rewers
100 franków 1925 B Vreneli
Średnia cena13000 $
Sprzedaży
1295
Awers
Rewers
20 franków 1925 B Vreneli
Średnia cena390 $
Sprzedaży
169
Kategoria
Rok
Szukaj