100 franków 1925 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 100 franków 1925 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 100 franków 1925 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Numismatica Genevensis SA

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga32,2581 g
  • Czystego złota (0,9334 oz) 29,0323 g
  • Średnica36 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał100 franków
  • Rok1925
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (294)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 100 franków 1925 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31303 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 90 000 USD. Licytacja odbyła się 17 sierpnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Nihon - 15 czerwca 2025
SprzedawcaNihon
Data15 czerwca 2025
StanMS64 NGC
Cena
23594 $
Cena w walucie aukcji 3400000 JPY
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Numismatica Ars Classica - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica
Data10 czerwca 2025
StanMS64 NGC
Cena
19427 $
Cena w walucie aukcji 17000 EUR
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 10 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Numismatica Ars Classica - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica
Data10 czerwca 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Palombo - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaPalombo
Data11 kwietnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Schulman - 26 marca 2025
SprzedawcaSchulman
Data26 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Aurora Numismatica - 18 marca 2025
SprzedawcaAurora Numismatica
Data18 marca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Beaussant Lefèvre - 18 marca 2025
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data18 marca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS64 DPL NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 9 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data9 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 9 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data9 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Chaponnière - 8 grudnia 2024
SprzedawcaChaponnière
Data8 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Chaponnière - 8 grudnia 2024
SprzedawcaChaponnière
Data8 grudnia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Chaponnière - 8 grudnia 2024
SprzedawcaChaponnière
Data8 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Gdzie kupić?
Szwajcaria 100 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanDETAILS NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 100 franków 1925 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 100 franków 1925 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 13000 USD dla emisji obiegowej oraz 13000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 29,0323 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 3426,32 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 100 franków 1925 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 100 franków 1925 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 100 franków z datą 1925 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 100 franków 1925 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
