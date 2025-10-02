100 franków 1925 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)
Zdjęcie: Numismatica Genevensis SA
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,900)
- Waga32,2581 g
- Czystego złota (0,9334 oz) 29,0323 g
- Średnica36 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC5,000
Opis
- KrajSzwajcaria
- OkresKonfederacja
- Nominał100 franków
- Rok1925
- MennicaBerno
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 100 franków 1925 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31303 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 90 000 USD. Licytacja odbyła się 17 sierpnia 2023.
Ile kosztuje złota moneta 100 franków 1925 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?
Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 100 franków 1925 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 13000 USD dla emisji obiegowej oraz 13000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 29,0323 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 3426,32 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 100 franków 1925 "Vreneli" z literami B?
Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 100 franków 1925 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 100 franków z datą 1925 i znakiem B "Vreneli"?
Aby sprzedać 100 franków 1925 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.