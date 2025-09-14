flag
20 franków 1925 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC400,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1925
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1925 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4838 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 2800 CHF. Licytacja odbyła się 21 maja 2019.

Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji COINSNET - 24 maja 2025
SprzedawcaCOINSNET
Data24 maja 2025
StanUNC
Cena
534 $
Cena w walucie aukcji 2000 PLN
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
475 $
Cena w walucie aukcji 420 CHF
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Istra Numizmatika - 16 lutego 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data16 lutego 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2024
SprzedawcaJerzykowski
Data8 grudnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanMS65 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 13 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data13 czerwca 2024
StanMS65 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 24 maja 2024
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data24 maja 2024
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Istra Numizmatika - 4 maja 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data4 maja 2024
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 19 kwietnia 2024
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data19 kwietnia 2024
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Cayón - 14 marca 2024
SprzedawcaCayón
Data14 marca 2024
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 26 stycznia 2024
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data26 stycznia 2024
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 1 grudnia 2023
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data1 grudnia 2023
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Heritage Eur - 17 listopada 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 listopada 2023
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2023
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Aureo & Calicó - 6 lipca 2023
SprzedawcaAureo & Calicó
Data6 lipca 2023
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Vila Rica Moedas Ltda - 22 czerwca 2023
SprzedawcaVila Rica Moedas Ltda
Data22 czerwca 2023
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1925 B "Vreneli" na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 września 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1925 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1925 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 390 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1925 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1925 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1925 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1925 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

