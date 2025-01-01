flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

Monety Szwajcarii 1893 roku

Złote monety

Awers
Rewers
20 franków 1893 B
Średnia cena550 $
Sprzedaży
1121
Awers
Rewers
20 franków 1893 BKontrsygnatura mały krzyż
Średnia cena64000 $
Sprzedaży
06
Kategoria
Rok
Szukaj