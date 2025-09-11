flag
20 franków 1893 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1893 B - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1893 B - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC100,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1893
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (120)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1893 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22093 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 800 USD. Licytacja odbyła się 5 listopada 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanAU
Cena
751 $
Cena w walucie aukcji 600 CHF
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji London Coins - 7 września 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 września 2025
StanXF
Cena
675 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Heritage - 31 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data31 lipca 2025
StanMS63 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Coin Cabinet - 29 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Numismatica Ranieri - 13 listopada 2024
SprzedawcaNumismatica Ranieri
Data13 listopada 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Heritage Eur - 11 listopada 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data11 listopada 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Heritage - 5 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data5 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Leland Little - 2 października 2024
SprzedawcaLeland Little
Data2 października 2024
StanF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji HIRSCH - 27 września 2024
SprzedawcaHIRSCH
Data27 września 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Rhenumis - 11 lipca 2024
SprzedawcaRhenumis
Data11 lipca 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Inasta - 17 czerwca 2024
SprzedawcaInasta
Data17 czerwca 2024
StanVF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Künker - 24 maja 2024
SprzedawcaKünker
Data24 maja 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Tauler & Fau - 12 marca 2024
SprzedawcaTauler & Fau
Data12 marca 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Nomisma Aste - 12 listopada 2023
SprzedawcaNomisma Aste
Data12 listopada 2023
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Numismatica Luciani - 10 listopada 2023
SprzedawcaNumismatica Luciani
Data10 listopada 2023
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Aureo & Calicó - 18 września 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data18 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1893 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1893 Konfederacja ze znakiem B wynosi 550 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1893 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1893 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1893 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1893 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

