20 franków 1893 B. Kontrsygnatura mały krzyż (Szwajcaria, Konfederacja)

Odmiana: Kontrsygnatura mały krzyż

Awers monety - 20 franków 1893 B Kontrsygnatura mały krzyż - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1893 B Kontrsygnatura mały krzyż - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC25

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1893
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1893 ze znakiem B. Kontrsygnatura mały krzyż. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4853 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 70 000 CHF. Licytacja odbyła się 17 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji SINCONA - 17 maja 2017
SprzedawcaSINCONA
Data17 maja 2017
StanUNC
Cena
71258 $
Cena w walucie aukcji 70000 CHF
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Heritage - 11 sierpnia 2016
SprzedawcaHeritage
Data11 sierpnia 2016
StanMS62 PCGS
Cena
56400 $
Cena w walucie aukcji 56400 USD
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji SINCONA - 23 maja 2012
SprzedawcaSINCONA
Data23 maja 2012
StanPROOF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji UBS - 6 września 2005
SprzedawcaUBS
Data6 września 2005
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji UBS - 15 września 2003
SprzedawcaUBS
Data15 września 2003
StanPROOF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1893 B na aukcji Leu - 25 października 1999
SprzedawcaLeu
Data25 października 1999
StanUNC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1893 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1893 Konfederacja ze znakiem B wynosi 64000 USD dla emisji obiegowej oraz 68000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1893 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1893 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1893 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1893 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

