8 reales 1791 S C (Hiszpania, Karol IV)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 8 reales 1791 ze znakiem S C. Jest to srebrna moneta z okresu Karola IV. Rekordowa cena należy do pozycji 332 z aukcji Aureo & Calicó, S.L. której łączna cena osiągnęła 800 EUR. Licytacja odbyła się 18 marca 2021.

Stan XF (8) VF (17) F (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Aureo & Calicó (7)

Cayón (4)

Herrero (1)

HERVERA (4)

ibercoin (1)

Rauch (1)

Soler y Llach (7)

Spink (1)