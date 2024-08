8 escudo 1788 S C (Hiszpania, Karol III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 8 escudo 1788 ze znakiem S C. Jest to złota moneta z okresu Karola III. Rekordowa cena należy do pozycji 41571 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 13 000 USD. Licytacja odbyła się 20 sierpnia 2021.

Stan UNC (15) AU (47) XF (119) VF (86) F (2) Brak oceny (1) Stan (slab) MS63 (3) MS62 (7) MS61 (4) AU58 (14) AU55 (8) AU53 (7) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) DETAILS (13) Serwis NGC (52) PCGS (8) ANACS (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Auction World (7)

Aureo & Calicó (61)

Baldwin's of St. James's (1)

Bolaffi (1)

Busso Peus (1)

Cayón (34)

CNG (5)

Felzmann (2)

Goldberg (2)

Heritage (35)

Herrero (1)

HERVERA (16)

Hess Divo (3)

Höhn (1)

ibercoin (7)

Jesús Vico (2)

Kroha (1)

Künker (15)

Monedalia.es (4)

Morton & Eden (1)

Nomisma (2)

Nomisma Aste (1)

Numisor (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Palombo (2)

Rauch (1)

Sedwick (3)

Silicua Coins (1)

SINCONA (3)

Soler y Llach (22)

Stack's (12)

Tauler & Fau (12)

UBS (6)

VINCHON (2)

WCN (1)