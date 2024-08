Talar 1827 S (Saksonia-Albertyna, Fryderyk August I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety saksonia-albertyńskiej Talar 1827 ze znakiem S. Jest to srebrna moneta z okresu Fryderyka Augusta I wybita w mennicy Drezno. Rekordowa cena należy do pozycji 3066 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1600 EUR. Licytacja odbyła się 27 września 2016.

