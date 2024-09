150 rubles 1991 ЛМД "Wojna ojczyźniana 1812 roku" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 150 rubles 1991 "Wojna ojczyźniana 1812 roku" ze znakiem ЛМД. Jest to platynowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 6758 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1100 EUR. Licytacja odbyła się 1 października 2009.

