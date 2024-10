25 rubli 1991 ЛМД "Przystań trzech świętych" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 25 rubli 1991 "Przystań trzech świętych" ze znakiem ЛМД. Jest to palladowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1151 z aukcji Coins and Medals której łączna cena osiągnęła 300 000 RUB. Licytacja odbyła się 20 stycznia 2023.

Stan PROOF (46) UNC (1) Stan (slab) PF69 (4) ULTRA CAMEO (4) Serwis NGC (4)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Busso Peus (1)

Coins and Medals (1)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (5)

Goldberg (1)

Heritage (3)

HERVERA (1)

Hess Divo (3)

Kroha (1)

Künker (19)

Meister & Sonntag (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (1)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (3)

Soler y Llach (1)

Sonntag (2)

WAG (1)