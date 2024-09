5 kopiejek 1988 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 5 kopiejek 1988 . Jest to tombakowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Rekordowa cena należy do pozycji 1104 z aukcji Coins and Medals której łączna cena osiągnęła 5500 RUB. Licytacja odbyła się 20 stycznia 2023.

