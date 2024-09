10 kopiejek 1984 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 10 kopiejek 1984 . Jest to melchiorowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Rekordowa cena należy do pozycji 1424 z aukcji Coins and Medals której łączna cena osiągnęła 20 000 RUB. Licytacja odbyła się 7 czerwca 2024.

