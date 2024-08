1 kopiejka 1728 МОСКВА. "МОСКВА" więcej. Rok od góry do dołu (Rosja, Piotr II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 1 kopiejka 1728 ze znakiem МОСКВА. "МОСКВА" więcej. Rok od góry do dołu. Jest to miedziana moneta z okresu Piotra II wybita w mennicy kadaszewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 386 z aukcji Rare Coins której łączna cena osiągnęła 650 000 RUB. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2022.

