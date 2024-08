10 deneg (5 kopiejek) ҂АΨА (1701). Nowe bicie. Mały orzeł (Rosja, Piotr I Wielki)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 10 deneg (5 kopiejek) ҂АΨА (1701) . Nowe bicie. Mały orzeł. Jest to srebrna moneta z okresu Piotra I. Rekordowa cena należy do pozycji 2053 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1300 EUR. Licytacja odbyła się 9 marca 2009.

